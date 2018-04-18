İzmir Bornova'da Korkunç Kaza! Faciaya Ramak Kalmıştı

İzmir'de Faciadan Dönüldü! İzmir Metrosu'nun Sanayi ve bölge durakları arasında yaya üst gecidi, bir vincin çarpması neticesinde metro yaylarının üzerine çöktü olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevinirken, üst geçitten kopan parçalar sebebiyle seferler durduruldu.

Olay akşam saatlerinde, İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosunun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidinde meydana geldi. Yaya üst geçidinin altından geçen İlker B. kontrolündeki vinç doğrudan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir bölümü metro hattının üzerine, diğer bölümüyse yola çöktü.

Olay sırasında metro aracı bulunmaması faciayı önledi. Kaza sebebiyle Sanayi Durağından Evka 3'e kadar olan tüm metro seferleri durduruldu. Kazanın iş çıkışı saatinde olması sebebiyle metro ve otobüs duraklarında kalabalıklar oluştuğu gözlemlendi. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. İzmir Metrosu Twitter hesabından kazaya ilişkin yapılan açıklamada "Sanayi-Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçişinden tren hattına düşen parçalar nedeniyle Sanayi Evka 3 arası 18.00'den buyana işletim yapılamıyor. Bu araya otobüs seferleri kondu. Seferler Sanayi-F.Altay arası sürüyor. Bilgilendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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