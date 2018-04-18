Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İzmir Bornova'da Korkunç Kaza! Faciaya Ramak Kalmıştı

İzmir'de Faciadan Dönüldü! İzmir Metrosu'nun Sanayi ve bölge durakları arasında yaya üst gecidi, bir vincin çarpması neticesinde metro yaylarının üzerine çöktü olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevinirken, üst geçitten kopan parçalar sebebiyle seferler durduruldu.

banner396

İzmir Bornova'da Korkunç Kaza! Faciaya Ramak Kalmıştı

İzmir'de Faciadan Dönüldü! İzmir Metrosu'nun Sanayi ve bölge durakları arasında yaya üst gecidi, bir vincin çarpması neticesinde metro yaylarının üzerine çöktü olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevinirken, üst geçitten kopan parçalar sebebiyle seferler durduruldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:27
İzmir Bornova'da Korkunç Kaza! Faciaya Ramak Kalmıştı

İzmir'de Faciadan Dönüldü! İzmir Metrosu'nun Sanayi ve bölge durakları arasında yaya üst gecidi, bir vincin çarpması neticesinde metro yaylarının üzerine çöktü olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevinirken, üst geçitten kopan parçalar sebebiyle seferler durduruldu.

Olay akşam saatlerinde, İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosunun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidinde meydana geldi. Yaya üst geçidinin altından geçen İlker B. kontrolündeki vinç doğrudan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir bölümü metro hattının üzerine, diğer bölümüyse yola çöktü.

Olay sırasında metro aracı bulunmaması faciayı önledi. Kaza sebebiyle Sanayi Durağından Evka 3'e kadar olan tüm metro seferleri durduruldu. Kazanın iş çıkışı saatinde olması sebebiyle metro ve otobüs duraklarında kalabalıklar oluştuğu gözlemlendi. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. İzmir Metrosu Twitter hesabından kazaya ilişkin yapılan açıklamada "Sanayi-Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçişinden tren hattına düşen parçalar nedeniyle Sanayi Evka 3 arası 18.00'den buyana işletim yapılamıyor. Bu araya otobüs seferleri kondu. Seferler Sanayi-F.Altay arası sürüyor. Bilgilendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
IzmirIzmir BornovaIzmir Bornova Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık'tan Açıklama Geldi! Muhtarlık Seçimleri Ne Zaman Yapılacak?
Başbakanlık'tan Açıklama Geldi! Muhtarlık Seçimleri Ne Zaman Yapılacak?
YSK'dan İYİ Parti Sorusuna Yanıt
YSK'dan İYİ Parti Sorusuna Yanıt
Saadet Partisi'nden Erken Seçim Açıklaması 'Panik ve Tükenmişliğin Göstergesi'
Saadet Partisi'nden Erken Seçim Açıklaması 'Panik ve Tükenmişliğin Göstergesi'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim