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İzmir Bornova'da 275 Bin 830 TL Sahte Banknot Ele Geçirildi!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 275 bin 830 TL sahte banknot ele geçirildiği bildirildi.  İzmir'in Bornova ilçesinde 275 bin 830 TL sahte para ele geçirildi.

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İzmir Bornova'da 275 Bin 830 TL Sahte Banknot Ele Geçirildi!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 275 bin 830 TL sahte banknot ele geçirildiği bildirildi.  İzmir'in Bornova ilçesinde 275 bin 830 TL sahte para ele geçirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 21:59
İzmir Bornova'da 275 Bin 830 TL Sahte Banknot Ele Geçirildi!

İzmir Bornova'da 275 Bin 830 TL Sahte Banknot Ele Geçirildi!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 275 bin 830 TL sahte banknot ele geçirildiği bildirildi.  İzmir'in Bornova ilçesinde 275 bin 830 TL sahte para ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente dışarıdan gelen bir kişinin piyasaya sahte banknot süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bornova'da bir eve düzenlenen operasyonda 275 bin 830 TL tutarında sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada parada sahtecilik suçundan tutuklanan E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Bu arada sahte banknot sürmek için İzmir'e gelen E.B. isimli şahsın Bornova'da bir apartman dairesi kiraladığı fakat yanında getirdiği sahte banknotları günlük olarak kiraladığı bir dairede sakladığı bildirildi. 

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