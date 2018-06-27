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İzmir Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi Başvuru Sonuçları

İzmir Adliyesi Sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. İzmir Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi alımıyla ilgili resmi duyuru yayımlandı.

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İzmir Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi Başvuru Sonuçları

İzmir Adliyesi Sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. İzmir Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi alımıyla ilgili resmi duyuru yayımlandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:18
İzmir Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi ve İcra Katibi Başvuru Sonuçları

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli pesonel alımı için başvuru sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

İzmir Adliyesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, söz konusu alım için başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtilirken, 9 Temmuz'da uygulama sınavının yapılacağı bildirildi.

İzmir Adliyesi'nden yapılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihinde duyurulan "5.493 Adet Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" ile yine aynı gün duyurulan "1344 Adet İcra Kâtipliği Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" gereğince İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu sınav merkezi olarak belirlenmiş olup;

İzmir, Bergama, İzmir BAM, İzmir BİM, Karşıyaka ve Ödemiş Adliyeleri Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Pozisyonu ile İzmir, Karşıyaka ve Ödemiş Adliyeleri Sözleşmeli İcra Kâtipliği Pozisyonu için başvuran adayların merkezi sınav puanlarına göre 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü yapılacak olan uygulama sınavına girmeye hak kazananlara ilişkin listeler ile adayların uygulama sınav tarih ve saatlerini gösterir listeler aşağıda yayınlanmıştır.

Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların 1 adet vesikalık boyutta fotoğraflarının arkasına aday numaralarını (AŞAĞIDAKİ LİSTELERDE BELİRTİLMİŞ OLAN) yazarak İzmir Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri ya da posta kanalı ile en geç 29 Haziran 2018 Cuma günü Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Uygulama sınavında A4 Tech marka KM720 model klavye kullanılacaktır.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyon için istihdam ilanının 7. maddesi uyarınca sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Diğer sözleşmeli pozisyonlarda sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler ise en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlanacaktır.

Uygulama sınavına girecek adayların sınav giriş belgeleri sınav günü verilecek olup adayların isimlerinin karşısında yer alan saatten yarım saat önce kimlik belgeleriyle birlikte İzmir Adliyesi A Blok 1. Katında bulunan Alsancak Kafe önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

ADAY TESPİT LİSTELERİ:

UYGULAMA SINAV TARİH VE SAATLERİNİ GÖSTERİR LİSTELER:

Not: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli "7467 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlânı" "Atanmak İstediği Komisyonu" İzmir olarak belirten adayların "Sınav Komisyonu" olarak belirttikleri Karşıyaka veya Ödemiş Adalet Komisyonu Başkanlıklarının resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Izmir AdliyesiIzmir Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi
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