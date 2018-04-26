İYİ Partili Türkşen : İş Buralara Vardıysa Eyvah ki ne Eyvah

İYİ Parti Kurucularından Genel İdare Kurulu Üyesi, eski SAT Komandosu Ali Türkşen, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen bir mesajı "İş Buralara vardıysa eyvah ki ne eyvah" ifadeleriyle takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu mesajda " Sayın Komutanım kusura bakmayın rahatsız ediyorum, sadece kısacası 1 bilgi paylaşmak istiyorum (bu kısım sansürlenmiş) tarikatına mensup bir iş arkadaşım var ufak ufak şu bilgiyi yayıyorlar, hadis diyerek. 'Bir ülkeyi kadın aday yönetirse o ülkenin başı beladan kurtulmaz" diyerek sağa sola yayıyorlar. Bilginiz olsun, Saygılar tekrar kusura bakmayın rahatsız ettiğim için özür dilerim' İfadeleri yer alıyor.