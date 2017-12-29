İYİ Partili Okutan'dan KHK Çağrısı 'Sırf İnat Olsun Diye Devlet , Millet Ateşe Atılır Mı?'

İYİ Partili Nuri Okutan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı

İYİ Parti kurucu üyelerinden Isparta Milletvekili Nuri Okutan, son günlerin en çok tartışılan konularından birisi olan 696 Sayılı KHK ile ilgili konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, KHK'lardaki gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyerek Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Nuri Okutan, "Aklı başında herkes, hatadan dönmek de bir erdemdir diyerek son KHK’da düzeltme yapılmasını istiyor. Ancak Sayın Erdoğan sırf Sayın Abdullah Gül’e inat olsun diye, adeta ‘inat da bir murattır’ anlayışıyla bu düzeltmeyi yapmaktan imtina ediyor. Vahim bir hatada bir inat uğruna diretmek yönetimde keyfiliğin en üst noktasıdır. Bir ülkeyi tek başına yönetecek kişi de bulunması gerekli son özellik ‘dediğim dedik, çaldığım düdük’ şeklinde tüm toplumu ve devleti tehlikeye atacak mahiyetteki inatçılıktır.Ülkemizde demokrasi, adalet, hak ve özgürlükler zemin kaybetti, etmeye de devam ediyor. OHAL şartlarında, her geçen gün normal devlet düzeninden ve hukuk devleti olmaktan uzaklaşıyoruz. Son KHK ile ceza hukukunun temeline dinamit konulmuştur. Suç ve cezaların belirli olması ceza hukukunda temel ilkedir.

YAPILAN DÜZENLEME BELİRGİNLİK İLKESİNE AYKIRIDIR

Son KHK suç ve cezaların belirliliği ilkesini ve onun üzerine inşa edilen “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Suç ve cezada belirsizlik devlet ve toplum hayatımızı kaosa sürükleyecek bir tehlikedir. Aklı başında herkes doğabilecek tehlikelere işaret ediyor. Bu KHK, kanunilik ilkesine aykırıdır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Hukuk devleti neyin suç olup olmadığını vatandaşlarına çıkardığı kanunlarla önceden bildiren devlettir. Yapılan düzenleme aynı zamanda belirginlik ilkesine de bu manada aykırıdır. Bir eylemin suç olup olmadığı açık, net ve belirgin bir şekilde ortaya konulmalı, sokaktaki insanın velhasıl herkesin anlayacağı bir dilde yazılmalıdır. Bu durum gösteriyor ki Sayın Erdoğan ülkemizin geleceğini ilgilendiren hayati konularda bile sırf inat olsun diye yanlıştan dönmeyecek bir yönetim anlayışına sahiptir. O zaman sormamız gerekiyor…

SIRF İNAT OLSUN DİYE DEVLET, MİLLET ATEŞE ATILIR MI?

Sırf inat olsun diye devleti ve milleti ateşe atmaktan çekinmeyen birisini devleti yöneten tek yetkili devlet başkanı olarak seçmek akla, mantığa uyar mı? Milletimiz bu gerçeği bile bile kendisini ateşe atmamalı, devleti ve milleti kaosa sürükleyecek bir yanlışlıktan sırf inat olsun diye dönmemenin faturasını ilk seçimde Erdoğan’a kesmelidir. Devleti yönetenler her zaman hata yapabilir. Hatasını gören ve anlayan yönetici hatasından döner. Çünkü hatadan dönmek de bir erdemdir. Milletimiz böyle bir yöneticiye kızsa bile anlayışla bakar. Hatasını düzelttikten sonra bu erdemli davranıştan dolayı teşekkür etmese bile o hatanın üzerinde fazla durmaz. Ancak hatasını gördüğü ve bildiği halde sırf inat olsun diye hatasından dönmeyen bir yöneticiden korkulur. Çünkü nefsine mağlup olarak devlet ve milleti ateşe atacak hatadan dönmeyen yöneticinin fiilinde artık hata yoktur, kasıt vardır. Devlet ve millet hayatının kasıtla tehlikeye atılması bir yöneticide affedilmeyecek en büyük kusurdur." dedi.

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