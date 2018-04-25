İYİ Partili Koray Aydın: Çatı Aday İstemiyoruz

Cumhurbaşkanlığı seçimi için her partinin kendi adayını çıkarması durumunda muhalefetin başarı gösterebileceğini söyleyen İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcılarından Koray Aydın, İYİ Parti'nin adayının Genel Başkanları Meral Akşener olduğunu, çatı aday fikrine sıcak bakmadıklarını söyledi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile canlı yayına katılan Aydın, "Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz.Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa edip İYİ Partiye katılan 15 vekille ilgili soruya da yanıt veren Koray Aydın, "Onlar YSK'nın bizim seçime girmemizi engellemesine yönelik atak yaptılar. Hayatımız boyunca kendilerine teşekkür edeceğiz. Bu arkadaşlarımız istedikleri an gidebilirler ya da kalabilirler" ifadelerini kullandı.

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