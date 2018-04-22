İYİ Partili Fahrettin Yokuş 'Bu Demokrasi ve İnsanlık Dersidir'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, Türk Büro Sen'in eski genel Başkanı Fahrettin Yokuş, CHP'li milletvekillerinin İYİ Partiye geçerek İYİ Partinin seçime girmesine yardım etmesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'li Yokuş, "CHP Genel BAŞKANI ve Yönetimini Kutluyoruz . Demokrasiye sahip çıktıkları ve İktidarın kirli oyunlarını bozdukları ıiçin . 15 CHP Milletvekili Parti Değiştirmedi aslında Büyük bir demokrasi ve insanlık dersi verdiler . Bütün dünyaya . Demokrasiden nasibini almamış İktidara ." dedi.

KARAR SONRASI İYİ PARTİ'Lİ İSİMLERDEN TEPKİLER

KPSSCAFE - ANKARA