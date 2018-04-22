Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İYİ Partili Fahrettin Yokuş 'Bu Demokrasi ve İnsanlık Dersidir'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 Milletvekilini İYİ Parti'ye gönderen CHP yönetimi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

banner396

İYİ Partili Fahrettin Yokuş 'Bu Demokrasi ve İnsanlık Dersidir'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 Milletvekilini İYİ Parti'ye gönderen CHP yönetimi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

22 Nisan 2018 Pazar 13:59
İYİ Partili Fahrettin Yokuş 'Bu Demokrasi ve İnsanlık Dersidir'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, Türk Büro Sen'in eski genel Başkanı Fahrettin Yokuş, CHP'li milletvekillerinin İYİ Partiye geçerek İYİ Partinin seçime girmesine yardım etmesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'li Yokuş, "CHP Genel BAŞKANI ve Yönetimini Kutluyoruz . Demokrasiye sahip çıktıkları ve İktidarın kirli oyunlarını bozdukları ıiçin . 15 CHP Milletvekili Parti Değiştirmedi aslında Büyük bir demokrasi ve insanlık dersi verdiler . Bütün dünyaya . Demokrasiden nasibini almamış İktidara ." dedi. 

KARAR SONRASI İYİ PARTİ'Lİ İSİMLERDEN TEPKİLER

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.04.2018 14:02
Anahtar Kelimeler:
Iyi Parti Fahrettin YokuşIyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Milletvekili Cihaner'den İYİ Parti Tepkisi
CHP Milletvekili Cihaner'den İYİ Parti Tepkisi
KPSS 2018 3 Karayolları Genel Müdürlüğü Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
KPSS 2018 3 Karayolları Genel Müdürlüğü Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Büyükçekmece'de Yine Kimyasal Alarmı!
Büyükçekmece'de Yine Kimyasal Alarmı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim