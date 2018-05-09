İYİ Parti'ye Geçen 15 Milletvekiliyle İlgili Flaş Gelişme!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek İYİ Parti'ye katılan ve bu partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurarak seçimlere katılmasına olanak sağlayan 15 milletvekilinin yeniden CHP'ye dönüşüyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilinin partiye geri dönmesi için talimat ilettiği öğrenilirken, 15 vekilin yarın ya da cuma günü İYİ Parti'den istifalarını sunarak CHP'ye katılacağı öğrenildi.

Milletvekillerinin partiye dönüşünün TBMM'deki bir törenle duyurulacağı da öğrenilenler arasında. Milliyet'e konuşan milletvekillerinden bazıları, "Biz Genel Başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz 'Ne zaman CHP'ye döneceğiz' diye sormuyoruz. Genel Başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz." ifadelerini kullandı.