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İYİ Parti'ye Geçen 15 Milletvekili CHP'ye Geri Dönüyor

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmaları sürerken ve YSK, Seçime girebilir kararını vermeden önce CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen CHP'lilerin durumu merak ediliyor.

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İYİ Parti'ye Geçen 15 Milletvekili CHP'ye Geri Dönüyor

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmaları sürerken ve YSK, Seçime girebilir kararını vermeden önce CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen CHP'lilerin durumu merak ediliyor.

27 Nisan 2018 Cuma 10:08
İYİ Parti'ye Geçen 15 Milletvekili CHP'ye Geri Dönüyor

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmaları sürerken ve YSK, Seçime girebilir kararını vermeden önce CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen CHP'lilerin durumu merak ediliyor. Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'li kaynaklara dayandırarak 15 vekilin İYİ Parti'den ayrılıp CHP listelerinden milletvekili adayı olabileceğini yazdı. Sarıkaya'nın yazısında şunlara yer verildi : 

Muhalefet arasında yaşanan çatı aday arayışı sonuç vermeyip İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in de “20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım” açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı. Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek.CHP’nin etkin ismi, “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” dedi. Tezcan da “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” demekle yetindi. Ankara’da siyaset baş döndüren hızıyla devam ediyor; “Bitti” denilen her şey yeni bir formülle canlanıyor...

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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