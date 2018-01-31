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İYİ Parti Teşkilatlarına FETÖ Uyarısı

İYİ Parti sözcüsü ve Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın imzasını taşıyan genelge de partinin teşkilatına illegal yapılanmaların sızmak isteyebileceği, özellikle FETÖ gibi unsurlara karşı teşkilat yönetimlerinin dikkatli olması , hassasiyet göstermesi gerektiği belirtildi.

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İYİ Parti Teşkilatlarına FETÖ Uyarısı

İYİ Parti sözcüsü ve Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın imzasını taşıyan genelge de partinin teşkilatına illegal yapılanmaların sızmak isteyebileceği, özellikle FETÖ gibi unsurlara karşı teşkilat yönetimlerinin dikkatli olması , hassasiyet göstermesi gerektiği belirtildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:59
İYİ Parti Teşkilatlarına FETÖ Uyarısı
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İYİ Parti Teşkilatlarına FETÖ Uyarısı

İYİ Parti sözcüsü ve Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın imzasını taşıyan genelge de partinin teşkilatına illegal yapılanmaların sızmak isteyebileceği, özellikle FETÖ gibi unsurlara karşı teşkilat yönetimlerinin dikkatli olması , hassasiyet göstermesi gerektiği belirtildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın kaleme aldığı genelgede partinin Türkiye'de büyük bir ilgiye sahip olduğunu, yoğun şekilde il ilçe teşkilatlarında görev almak isteyen vatandaşlara ilişkin bilgiler geldiği yer alırken, görev verilme aşamasında titiz davranılmasının büyük öneme sahip olduğu bdelirtildi.

Genelgede, "Sayın İl Başkanım, partimiz kuruluşundan itibaren milletimizin büyük bir ilgisine mahzar olmuştur. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde il ilçe teşkilatlarında görev almak istemektedirler. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullar bu taleplerin çok büyük bir dikkatle incelenmesi ve üyelik başvurusunda bulunanların devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olup olmadıklarını araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Burada göstereceğimiz özen ve dikkat partimizin il ilçe yönetimlerine söz konusu illegal şebekelerin sızmalarını engelleyebilmemiz bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Bu konuda gereken azami hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadeleri yer aldı.

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