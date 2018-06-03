Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İYİ Parti Standına 'Yan Baktın' Diyerek Saldırı Düzenlendi

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

banner396

İYİ Parti Standına 'Yan Baktın' Diyerek Saldırı Düzenlendi

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

03 Haziran 2018 Pazar 09:17
İYİ Parti Standına 'Yan Baktın' Diyerek Saldırı Düzenlendi

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. İddialara göre, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Parrtililer ve MHP'liler arasında 'Yan bakma' sebebiyle kavga çıktı. Taş, Sopa ve Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken , Çevik Kuvvet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da İYİ Parti'lilere bıçaklı saldırı düzenlenmiş 5 kişi bıçaklanmıştı.

Dün de İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Gaziantep mitingi sonunda makam aracı belediyenin çöp kamyonuyla durdurulmak istenmiş dakikalarca önü kesilmişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiIyi Parti StandıIyi Parti Standı Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Az Ortaöğretim Mezunu Kamu Personeli Alınacak! (Başvurular Başlıyor)
En Az Ortaöğretim Mezunu Kamu Personeli Alınacak! (Başvurular Başlıyor)
Ahıska Türklerine Vatandaşlık Verilecek
Ahıska Türklerine Vatandaşlık Verilecek
Yeşilçam'ın Usta İsmi Hayatını Kaybetti
Yeşilçam'ın Usta İsmi Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim