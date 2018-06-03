İYİ Parti Standına 'Yan Baktın' Diyerek Saldırı Düzenlendi

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. İddialara göre, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Parrtililer ve MHP'liler arasında 'Yan bakma' sebebiyle kavga çıktı. Taş, Sopa ve Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken , Çevik Kuvvet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da İYİ Parti'lilere bıçaklı saldırı düzenlenmiş 5 kişi bıçaklanmıştı.

Dün de İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Gaziantep mitingi sonunda makam aracı belediyenin çöp kamyonuyla durdurulmak istenmiş dakikalarca önü kesilmişti.

KPSSCAFE - ANKARA