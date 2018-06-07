İYİ Parti Seçim Otobüsü Kaza Yaptı! 6 Kişi Yaralandı!

Aydın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre, İftar programından dönen Süleyman Dibekçi idaresindeki İYİ Parti'ye ait seçim otobüsü ile Çine'den Aydın istikametine seyir halindeki Ahmet Akkurt yönetimindeki otomobil Çiftlikköy kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen seçim otobüsü, Aydın istikametinden Çine yönüne seyir halindeki Nevzat Y. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık , polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Şoförle birlikte yaralandığı öğrenilen , Nilgün Akkurt, Nehir Akkurt, Asya Akkurt, Sevil Kaygusuz ve Hanem Kaygusuz isimli vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.