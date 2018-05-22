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İYİ Parti Milletvekili Halaçoğlu: Bana Bir Yer Bulamadılar , Kırgınım

İYİ Parti'nin Kurucu üyelerinden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, milletvekili gösterilmediği için parti yönetimine kırgın olduğunu söyledi.

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İYİ Parti Milletvekili Halaçoğlu: Bana Bir Yer Bulamadılar , Kırgınım

İYİ Parti'nin Kurucu üyelerinden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, milletvekili gösterilmediği için parti yönetimine kırgın olduğunu söyledi.

22 Mayıs 2018 Salı 09:24
İYİ Parti Milletvekili Halaçoğlu: Bana Bir Yer Bulamadılar , Kırgınım

İYİ Parti'nin Kurucu üyelerinden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, milletvekili gösterilmediği için parti yönetimine kırgın olduğunu söyledi.

24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimleri için gösterilen 600 kişilik aday listede yer almayan Halaçoğlu, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Ben MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiğim zaman araştırma görevlisi olan eşimi Ankara'dan İzmir'e tayin ettiler.

Eşim orada kalınca, iki küçük çocuğuma da ben bakmak zorunda kaldım. Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara'dan aday gösterilmeyi talep ettim. Parti yönetimi tekrar Kayseri'den aday olmamı isteyince kabul etmedim. İyi Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım." ifadelerini kullandı.

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