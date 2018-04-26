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İYİ Parti Lideri Akşener: "Abdullah Gül'ün Adaylığından Mutluluk Duyarım, Ama..."

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika Abdullah Gül Açıklaması.

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İYİ Parti Lideri Akşener: "Abdullah Gül'ün Adaylığından Mutluluk Duyarım, Ama..."

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika Abdullah Gül Açıklaması.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:05
İYİ Parti Lideri Akşener: "Abdullah Gül'ün Adaylığından Mutluluk Duyarım, Ama..."

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek erken seçimlerde adaylığını açıklaması durumunda mutluluk duyacağını fakat, kendisinin 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağını , bu kararından dönmeyeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" dedi.

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