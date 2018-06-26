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İYİ Parti Kurucusundan Flaş Açıklamalar 'Cumhurbaşkanı Olacağım Diye...'

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına dair Meral Akşener'in yaptığı açıklamaları sert bir şekilde eleştirdi.

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İYİ Parti Kurucusundan Flaş Açıklamalar 'Cumhurbaşkanı Olacağım Diye...'

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına dair Meral Akşener'in yaptığı açıklamaları sert bir şekilde eleştirdi.

26 Haziran 2018 Salı 16:09
İYİ Parti Kurucusundan Flaş Açıklamalar 'Cumhurbaşkanı Olacağım Diye...'

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına dair Meral Akşener'in yaptığı açıklamaları sert bir şekilde eleştirdi. Akşener'in Cumhurbaşkanı olmak için yola çıktığını, yüzde 7 oy aldığını hatırlatan Halaçoğlu, 'Başarı' açıklamasına tepki gösterdi.

Halaçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" şeklinde konuştu.

İYİ Partili Halaçoğlu ile parti yönetimi arasında milletvekili aday sürecinde gerilim yaşanmış, Halaçoğlu, ailevi nedenlerden dolayı İzmir'den aday gösterilmeyi istemiş, fakat kendisine Kayseri'de adaylık sunulmuştu. Bu gelişmeler sonucunda herhangi bir şehirde milletvekili adayı gösterilmemişti.

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Son Güncelleme: 26.06.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiIyi Parti KurucusuHalaçoğlu
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