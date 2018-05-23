İYİ Parti Kurucularından Halaçoğlu : Hiç Bir Küskünlüğüm Yok

İYİ Parti Kurucularından Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilmemesine ilişkin basında çıkan haberlere son noktayı yine Halaçoğlu koydu.

Eşinin tayini sebebiyle İzmir'den aday gösterilmeyi talep ettiğini fakat yer olmadığı için aday gösterilmediğini belirten Halaçoğlu'na Akşener 'Koskoca abimi 2. sıradan gösteremezdim' demişti. Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birici sırayı istemedi, İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolasıyla 'Beni affedin' demişti.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Halaçoğlu bu açıklamalara rağmen söz konusu adaylık sürecini polemik haline getiren basın mensuplarına bir açıklama daha yaptı. Yusuf Halaçoğlu, "İYİ Parti listesinde adımın bulunmayışını çeşitli şekillerde yorumlayanlara: İYİ Parti’yi kurmamız üzerine, eşimin görevlendirilmesi yenilenmeyerek İstanbuldaki görevine dönmek zorunda kaldı. Her hafta 4 gün İstanbul’a gitti. Buna bağlı olarak henüz anaokuluna giden iki yavrumuza benim bakmam gerekti. O küçük yavrular annesini, anneleri de çocuklarını 1 yıl boyunca haftada 4 gün görmediler. Bunu kamuoyuyla paylaşmadım. Ancak önümüzdeki öğretim yılında, ilkokula başlayacakları için, İzmir’e yerleşmeye karar verdik. Bu sebeple de seçimde İzmir veya Ankara’dan aday gösterilmeyi istedim. Ancak aday belirlemeleri sırasında buralar dolu olduğu için Kayseri 1. Sıra teklif edildi.

Kayseri’nin benim için uygun olmadığını belirttim ve söylediğim iki ilin değerlendirmesini istedim. Sonuçta büyük mücadele vermiş, başka hiçbir beklentisi olmayan biri olarak aile düzenimizi sağlamaya çalışıyordum. Kayseri’yi istemeyince de listede yer almadım. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Sosyal medyada bu durumu çarpıtarak verenler iyice anlasın ki, benim milletvekili olmam önemli değil. Biz makam için yola çıkmadık.

Hedefimiz Türkiye’yi yeniden parlamenter demokratik hukuk devleti olarak inşa etmek ve tek adam yönetiminden kurtarmak. Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.