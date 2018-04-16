İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Akşener'den Çok Sert FETÖ Açıklaması

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve gazete çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada bir basın mensubunun 'Malum Yapıyla ilişkiniz var mı?' şeklindeki sorusuna 'Açık açık FETÖ' deyin diyerek karşılık veren Akşener, kendisine yönelik şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kere FETÖ suçlaması gelmediğini hatırlatarak, 'böyle bir iddia atan gereğini de yerine getirmelidir' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Siz malum yapı dediniz ben daha açık söyleyeyim, beni ve arkadaşlarımı başından itibaren FETÖ'cülükle suçladı. Kim suçladı? Troller suçladı. Siz Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ'cü diye? Yetkili bakanlarından duydunuz mu? Hayır duymadınız. Bunun anlamı şu. Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile ilgili herhangi bir belgesi delili olanın bir dakika durmaması gerektiğini, gerekli şikayetleri yapması gerektiğini söyleyen Akşener, aksi halde iftirada bulunanların korkak, şerefsiz olduklarını söyledi. Akşener, "Kiminin damadı kaçak, kiminin kızı kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin oğlu kaçak. Eski İçişleri bakanı olarak şunu belirtmek isterim; Devletin bir işleyişi vardır. O ciddiyet şudur isnat edilen suçu araştırır. İsnat eden, iftara eden her kimse gider konuşur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gereği yapılır" dedi.

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