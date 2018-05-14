İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray : Emeklilere Bayram İkramiyesi Vaadi Doğru Çıkmadı

İYİ Parti Genel Sekreteri, parti sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, emeklilere dini bayram öncesi ödenecek bayram ikramiyelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hükümet tarafından 'emeklilere bayram öncesi 1000 TL ikramiye verilecek' şeklinde yapılan açıklamanın doğru olmadığını, emeklilerin maaş durumuna göre ikramiye alacağını söyledi. Aytun Çıray, "Her emekliye dini bayramlarımızda 1000 TL verilecek vaadi de doğru çıkmadı. Çünkü 1000 TL maaş alanlara 300 TL, 1000-1500 alanlara 500, 1500-2000 TL alanlara 700, 2000 üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL verilecek." ifadelerini kullandı.

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