İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray'dan Valilere Sert Tepki

İYİ Parti Genel Merkez Binasının aylardır devlet korumasından mahrum bırakıldığını söyleyen Çıray, Valilik ve Emniyete yazı yazılmasına dair kanunlara aykırı olarak İYİ Parti'ye olumsuz dahi yanıt verilmediğini söyledi.

İYİ Parti'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde saldırılara maruz kaldığını söyleyen Çıray, kişisel koruma talebi ve diğer güvenlik başvurularının yanıtsız bırakıldığını söyledi. Vazı illerde valilerin iktidara yaranmak için çeşitli zorluklar çıkardığını söyleyen İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Çıray, "Bu da bize gösteriyor ki kraldan çok kralcıların işgüzarlıkları. Buna Bakan Soylu’nun izin vermemesi gerekir. İktidar değişikliğinde devletin valisi olmayanlar bunun bedelini ağır öderler" dedi.

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