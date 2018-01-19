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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Flaş Afrin Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki olası Afrin operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Flaş Afrin Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki olası Afrin operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  

19 Ocak 2018 Cuma 09:27
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Flaş Afrin Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Flaş Afrin Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki olası Afrin operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  

Afrin meselesiyle ilgili işinde uzman 100'e yakın kişiyle konuştuğunu söyleyen Akşener, Suriye'ye dair devletin bilgisi olmadığını öne sürerek, "Birr haftadır Afrin konuşuluyor. Ben gerçekten bu işin uzmanı 100'e yakın isimle konuştum. Suriye'yle ilgili esasında devletin bilgisi yok. Her şey tek kişinin inisiyatifinde yürüyor.Afrin, PYD-YPG'nin bulunduğu bir yer ama nüfuz olarak Rusya'ya ait. ABD 30 bin kişilik PYD-YPG'den oluşan bir ordu kuruyor. Amma velakin o Fırat'ın doğusunda… Şimdi yapılan konuşmalara bakıyorum; Afrin'de ağırlıklı olarak Rus nüfuzu var ama sayın Erdoğan ABD'ye bağırıyor “Eyyy” diye… Amerika bu işin suçlusuysa “Malatya'daki üssü, füze sistemini, İncirlik'i kapatıyorum kardeşim” deyin.

İkincisi Rusya'yla ne konuştun Afrin konusunda?Devlet dediğim o ciddi alan Afrin'le ilgili bir ciddi karar vermişse, bir Türk vatandaşı olarak elbette devletimin yanındayız ama oraya gidip şehit düşme ihtimali olanlar ana kuzuları.Sarayda sen oturacaksın, gemicik filolarını senin çocukların yapacak, bir baltaya sap olamamış bakan çocuklarının evinden para sayma makineleri çıkacak. Sonuç itibarıyla herkes için söylüyorum, İYİ Parti de dahil CHP, MHP, AKP, adı önde olan bütün siyasetçilerin parayla askerlik yapmış çocukları Afrin'e gitmeli. O zaman anlayalım ki bu bir milli meseledir." dedi.

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına da değinen Akşener, hain darbe girişimi sonrasında fetöcülerin temizlenmesi amacıyla 1,5 ay şeklinde açıklamalar geldiğini fakat sürecin 1,5 senedir devam ettiğini söyledi.

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