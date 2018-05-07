İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bıçaklı Saldırının Gerçekleştiği Standı Ziyaret Etti

Saldırıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Demokrasi ile yönetilen ülkelerde bu tarzdaki bir saldırı kabul edilmesi mümkün olmayan bir saldırıdır. Türkiye’de hukuk olsaydı, demokrasi işliyor olsaydı, bunlar olmazdı. Dolayısıyla, hem arkadaşlarımızın durumunu görmek, hem de adli konuları takip etmek üzere buradayım. Öncelikle şunu söyleyeyim bana verilen bilgi, 8 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin serbest bırakıldığı ve 2 kişinin üzerine bu meselenin yıkılmak istendiği, şeklinde. Net bir şey söyleyeyim, 2 kişinin 9 kişiyi yaralayamayacağına göre, çoğunluğu bıçak yarası olduğuna göre, yaraların çoğu özel olarak yapılmış olduğuna göre, yani bıçak saplanmış çevrilmiş.

BU KONUNUN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Dolayısıyla bu konunun takipçisi bizzat, şahsen olacağımı ifade etmek isterim. Elbette can kaybının olmaması tesellimizdir. Biz, yola kavga olsun diye çıkmadık, dövüş olsun diye çıkmadık.Biz Türkiye’nin gerim gerim gerindiği bu ortamdan nefes alması için çıktık, demokrasinin işlemesi için çıktık, adaletin tesis edilmesi için çıktık. Milletimizin de bizden beklediği budur. Hem partimizden, hem şahsen benden beklediği budur. Biz bu yolda ilerlerken hiçbir tehdit, hiçbir saldırı, hiçbir arızalı durum bizleri bulunduğumuz noktadan geriye götüremeyecektir.

ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR TEHDİTE PABUÇ BIRAKMADIM

Bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım, meydandadır. 24 yıllık aktif siyasetim bunun örnekleriyle doludur. herkese sağduyu ama iktidar partisine, çünkü bizim muhatabımız kendileridir, özellikle bu konuda tedbir almaya ve seçim zamanında insanların can güvenliklerini garanti altına almaya davet ediyorum. Bu konuda kendilerini uyarıyorum. İyi Partinin iyi insanları, cesur insanları, 1,5 ay bir şey kaldı, bunu büyük bir olgunlukla seçim sürecini tamamlayacaklardır.

24 HAZİRAN AKŞAMI BU KABUSTAN HEP BERABER UYANACAĞIZ

Ve Allah’ın izniyle 24 Haziran akşamı bu kabustan hep beraber uyanacağız. Buradayız, birlikteyiz ve şimdi buradan ilçe binamıza oradan da hastanede yatan arkadaşlarımızı ziyarete gideceğim. Durumları hakkında bilgi alacağım. Tekraren söylüyorum, her bir ilerlemenin takipçisi şahsen olacağımı bir kez daha tekrar etmek isterim. Bunların tekrar etmemesi için, biz bir şey yapmıyoruz ama arkadaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Ama onun ötesinde, iktidar partisinin bu konuda tedbir almasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce ile randevusu olduğunu fakat söz konusu saldırıyla ilgili randevunun gerçekleşmediğini söyleyen Akşener, "Sayın İnce ile bugün görüşecektik fakat apar topar buraya gelmek durumunda oldum. Bu nedenle kendisinden özür diledim, izin istedim. Randevu talep etti, elbette kendisiyle görüşeceğim" ifadelerini kullandı. Bağcılar Meydanı'nda dün 24 Haziran'daki seçimler için İYİ Parti'nin açtığı standa bıçaklı saldırı düzenlenmiş, 4 kişi bıçakla, 4 kişi de feci şekilde darp edilmişti.

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