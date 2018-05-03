İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk'tan 'FETÖ'nün Seçmen Ayağı' Açıklamasına Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün basın mensuplarına yaptığı 'FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, siyasi seçmen ayağı da vardır, FETÖ'nün siyasi seçmen ayağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın Adalet Bakanlığı'nın çalışması var mı?' şeklindeki açıklamasına ilk tepki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk'tan geldi. Türkiye Kamu'sen'in eski genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, açıklamaların seçmene yönelik bir tehdit olduğunu söyledi. Koncuk , sosyal medya hesabı üzerinden, "Seçmeni tehdit ederek hiç bir siyasi anlayış bir yere varamaz. Herkes şunu bilsin ki, bu Aziz millet, büyük bedeller ödeyerek bugüne gelmiştir. Seçmeni tehdit Sn Akşener’e verilecek desteği zirve yaptıracaktır. Bu millet kuru gürültüye, asılsız isnatlara pabuç bırakmayacaktır." dedi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. Siz değerli arkadaşlarımla bunu paylaşabilir miyim diye düşündüm. Sizler nasıl yorumlarsınız, bilemiyorum. O da şudur. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldik. İleriki günlerde bu nasıl olacak onu bilemiyorum.

Demek ki FETÖ darbe hareketinde siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 Cumhurbaşkanı adayı 100 bin imza ile müracaatı öngördü. Bunlardan bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu (İYİ Parti). 100 bin imzaya gerek kalmadı. Şahsiyet 100 bin imzayla adaylığını koyacağını söyledi. FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya konuldu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu , emniyet mensubu, öğretim kadroları, eğitim sektörü, önemli uzaklaştırma, görevden alma vesaire oldu. Bunların yönü vardır, aileleri , çevreleri vardır. AK Parti'nin Adalet ve İçişleri Bakanı fetönün seçmen ayağındaki etkisini takip etmiştir. Bu kişiler hangi aday etrafında toplanabilir.

Bu 100 bin kişinin içerisinde FETÖ'nün desteğiyle, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa, FETÖ'nün seçmen ya da siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı öğrenilebilir. " ifadelerini kullandı. 100 bin kişi güvenlik soruşturmasından geçirilsin mi? sorusuna "Hayır bu önemli bir düşüncedir. FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ'de hala ısrarını sürdürüyorsa. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip, 100 bin kişiyi bir aday etrafında toplayınız derse. FETÖ 100 bin taraftarım var der ise ne olur." dedi. Gelen bir istihbari bilgi mi var? sorusuna "Hayır benim ki düşünce, hemen gazetelerde falan 'Bahçeli bu düşünceleri nereden alıyor' deniyor, aklımdan alıyorum" demişti.