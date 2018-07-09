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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu'ndan Açıklama: Uzatılan Eli Geri Çeviremezsiniz

TBMM'deki yemin töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşma anına ait görüntüler sosyal medyada tartışma yaratan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu'ndan Açıklama: Uzatılan Eli Geri Çeviremezsiniz

TBMM'deki yemin töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşma anına ait görüntüler sosyal medyada tartışma yaratan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu'ndan Açıklama: Uzatılan Eli Geri Çeviremezsiniz

Bazı haber sitelerinde 'el öptü' şeklinde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirten Dervişoğlu, görüntülerde tokalaştığını söyledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, "Öncelikle bilinmesini isterim ki ben İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekiliyim. Siyasi duruşum, tavrım ve ilkelerim, mensubiyet şuurumun tartışılmasına asla izin vermez. Medeni ilişkilerimden ve terbiyemden ise şahsen ben mesulüm.

Kampanya döneminde Bahçeli'nin asla kabullenemeyeceğimiz birçok incitici beyanı olmuştur. Ancak yemin töreni esnasında kürsüye çıkan her milletvekilimizi alkışlamış ve tebrik ederek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bu İYİ Parti ve bizler için söylediklerinin tekzibi anlamına da gelen bir davranıştır. Bu şartlar altında uzatılan eli geri çeviremezsiniz. Bu tür şeyler siyasette olağandır ve duygusal bir alana taşınarak istismar edilmemelidir" dedi.

Mecliste CHP Genel Başkanı ile de tokalaştıklarını ve yeni yasama dönemine ilişkin iyi dileklerde bulunduklarını hatırlatan Dervişoğlu, söz konusu tokalaşmanın siyasi bir işaret olarak algılanmaması gerektiğini, bu konuların aşılması gerektiğini söyledi.

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