İYİ Parti : FETÖ Mağdurları Bizde, Zenginleri Onlarda

İYİ Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü. İYİ Parti sosyal medya ekibi tarafından hazırlanan videoda , Fetullahçı teröristlerin kumpas kurarak cezaevine attığı ve İYİ Parti kurucuları arasında yer alan bazı isimler paylaşılırken, söz konusu videonun sonunda dikkat çeken bir çıkış yer alıyor.

Videoda "Vedat Yenerere Gazeteci FETÖ kumpası sonucu Ergenekon soruşturması kapsamında 12 ay cezaevinde yattı İYİ Parti'de , Ali Aydın, Nam-ı Değer Yörük Ali Paşa Fetö kumpası sonucu 32 ay Balyoz soruşturmasından içeride yattı İYİ Parti'de, Polis Müdürü Fatih Eryılmaz 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyetinde direnişi başlattı, darbecilerin ateşi sonucu yaralandı ve 45 gün hastanede yattı İYİ Parti'de, Kardak fatihi Ali Türkşen, FETÖ kumpası sonucu balyoz soruşturmasından 3,5 yıl hapis yattı İYİ Parti'de...

Fetöcü Gelin, Fetöcü Evlat, Damat, Dünür, Kayınço içermez. Türkiye İYİ Olacak." İfadeleri yer aldı.