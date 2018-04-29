İYİ Parti'den Önemli Bedelli Askerlik Önerisi

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, yaptığı son dakika açıklamasında bedelli askerlik ile ilgili önemli bir öneride bulundu.

Son günlerde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer bakanların dile getirdiği bedelli askerlik meselesi ile ilgili İYİ Parti Genel Sekreterinden açıklama geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray yaptığı son paylaşımında bedelli askerlik ile ilgili flaş bir öneride bulundu.

"Bizim bir önerimiz var" diyerek SAT Komandosu Ali türkşen'i etiketleyen Aytun Çuray, bedelli askerlik yapmak için başvuracak adaylardan alınacak paraların, askerlik yapan gençlere dağıtılmasını önerdi.

Çıray, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin"

"Böylece savaş naraları atan bir iktidarın, bedelliyi seçim propagandası için çıkarmasından doğan kamu vicdanın rahatsızlığı da tatmin olabilir."

SAT KOMANDOSU ALİ TÜRKŞEN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

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