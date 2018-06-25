İYİ Parti'den 'Meral Akşener' Açıklaması Geldi!

İYİ Parti'den seçim sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Meral Akşener ile ilgili açıklama geldi.

24 Haziran 2018 seçimlerine ilk defa katılan İYİ Parti , yüzde 10'un üzerinde bir oy ve 44 Milletvekili çıkararak sürpriz denilebilecek bir çıkış yakalamıştı. Akşener'in oylarının parti oylarının gerisinde kalması sonucunda yeni partinin çalkantılı bir sürece girebileceği öne sürülüyordu. İYİ Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair yapılan açıklamada, Partinin yarın GİK toplantısı düzenleyeceği bu toplantının ardından Meral Akşener'in seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.

İYİ Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : "Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"