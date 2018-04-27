İYİ Parti'den İttifak için Saadet Partisi Şartı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN Türk'te yayınlanan gece görüşü isimli programa özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlşığı adaylığını yineleyen İYİ Parti lideri, Abdullah Gül'ün bağımsız adaylığı ya da başka bir partiden aday olmasının yarışta bir renk olarak görüleceğini söyledi.

Onun haricinde Saadet Partisinin kurulacak ittifakta İYİ Parti'nin ilk arayacağı parti olacağını belirten Akşener "Her iki parti liderinin de, milletvekilliği için, tekraren söylüyorum milletvekilliği seçimleri için geniş tabanlı bir ittifak önerisini de, partimizin gerekli kurullarında, alışılmışın ötesinde bir demokratik tavırla tartışıp değerlendireceğimizi ifade ettim. Samimiyetle söylüyorum, Türk siyasetinin uzun süredir unuttuğu bir demokratik tavırla karar alıyoruz ve alacağız.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül'ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir.. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur." ifadelerini kullandı.

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