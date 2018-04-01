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İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresine On Binlerce Kişi Katılıyor

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kongresi Ankara'da gerçekleşiyor. Yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede Türkiye Kamu-Sen'den isitfa ederek İYİ Parti'ye geçen İsmail Koncuk'un eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığa getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresine On Binlerce Kişi Katılıyor

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kongresi Ankara'da gerçekleşiyor. Yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede Türkiye Kamu-Sen'den isitfa ederek İYİ Parti'ye geçen İsmail Koncuk'un eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığa getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

01 Nisan 2018 Pazar 10:49
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresine On Binlerce Kişi Katılıyor

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresine On Binlerce Kişi Katılıyor

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kongresi Ankara'da gerçekleşiyor. Yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede Türkiye Kamu-Sen'den isitfa ederek İYİ Parti'ye geçen İsmail Koncuk'un eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığa getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kongreyle ilgili sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri ve parti sözcüsü Aytun Çıray, siyaset hayatının en büyük kongrelerinden birisine gittiğini söyledi. Çıray, "Bu kadar yıldır siyasetteyim ilk defa 50-60 bin kişiyle kongre yapıyoruz." dedi. Basının kongreye karşı sessiz kaldığını söyleyen Çıray, "Yazsalar da yazmasalar da, gösterseler de göstermeseler de @meral_aksener ve @iyiparti gönüllere girmiş. Dağdaki çoban da duymus." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanlığı'na Meral Akşener tek aday olacak. 

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNDE GENEL SEKRETER AYTUN ÇIRAY KONUŞUYOR : 

"Bugün burada iyiliğin altın çağını başlatıyoruz. İyiliğin altığın çağı adalettir, hukukun üstünlüğüdür, mutlak kuvvetler ayrılığıdır, güven içinde yaşamaktır. Başta müstakbel Cumhurbaşkanımız Meral Akşener olmak üzere biz İYİ Partililer görevimizin ve varlığımızın bu değerlerle örülmüş iyiliği hayata geçirmek olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucu lideri yegane Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve çalışma arkadaşlarından aldığımız mirası çağımıza taşıyacağız. Çünkü bizim temelimizde İYİ'lik harcımızda iyiler vardır, Türkiye iyilerle büyüyecektir. "

DETAYLAR GELECEK...

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.04.2018 11:08
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