İtirafçı Olan Askerler Serbest Bırakıldı

Son dakika haberi Tokat'tan geldi. Alınan son bilgilere göre Tokat'ta gözaltında olan askerler itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında 4 ilde gözaltına alınan 5 asker, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 5 muvazzaf asker, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ağrı, Ankara, İzmir ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonunda gözaltı alınarak Tokat'a getirildi.

Gözaltına alınarak Tokat'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlıların etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldukları edinilen son dakika bilgileri arasında.

Kpsscafe.com.tr | Ankara