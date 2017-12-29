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İtiraf Geldi 'Askeri Okul Sınavı Sorularını da Çalmışlar'

Tekirdağ'da Fetullahçı terör örgütü / Paralel devlet yapılanmasının TSK kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede teröristlerin askeri okul sınav sorularını da çaldığı ortaya çıktı.

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İtiraf Geldi 'Askeri Okul Sınavı Sorularını da Çalmışlar'

Tekirdağ'da Fetullahçı terör örgütü / Paralel devlet yapılanmasının TSK kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede teröristlerin askeri okul sınav sorularını da çaldığı ortaya çıktı.

29 Aralık 2017 Cuma 10:28
İtiraf Geldi 'Askeri Okul Sınavı Sorularını da Çalmışlar'

İtiraf Geldi 'Askeri Okul Sınavı Sorularını da Çalmışlar'

Tekirdağ'da Fetullahçı terör örgütü / Paralel devlet yapılanmasının TSK kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede teröristlerin askeri okul sınav sorularını da çaldığı ortaya çıktı.

Fetullahçı teröristlerin TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detayların yer aldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına dikkat çekildi. Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Harun A., iddinamedeki ifadesinde örgüt ile üniversite yıllarında tanıştığını, kripto yapı içerisinde bulunduğunu, sorumluluğunda bulundıkları asker abisi şahıslarla ankesörlü telefonla iletişime geçtiklerini belirtti. Harun A. , "Örgüte ait öğrenci evlerinde kaldım. Askeri okul sınavlarına FETÖ tarafından yönlendirildim. Sınavlarda çıkacak sorular verildi. Sağlık raporu sırasında da yardım edildi. Sağlık raporundan çıkan olumlu sonuçlar ile askeri okulu kazandım. FETÖ yapılanması içerisindeki şahıslar ile okullar yıllarında görüşmeler yaptım. Tekirdağ'a atamam olduktan sonra da görüşmelere devam ettim. FETÖ mensubu şahıslar ile sabit/ankesörlü hatlar üzerinden arandım ve bu yöntem ile irtibat kurdum. Bir kez de kurban parası verdim" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 29.12.2017 10:30
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ASKERİ OKULAskeri Okul SorularıSınav
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