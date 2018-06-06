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İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alınacak! Başvurular Yoğun İlgiyle Sürüyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuru süreci devam ediyor.

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İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alınacak! Başvurular Yoğun İlgiyle Sürüyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuru süreci devam ediyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:36
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alınacak! Başvurular Yoğun İlgiyle Sürüyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuru süreci devam ediyor. 14 Kişilik açıktan atama yoluyla gerçekleşecek alıma ilişkin Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yapılan resmi duyuruda, "Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denilmişti. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartları ve özel şartlarını yerine getirmesi, ayrıca KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması gerekiyor. Başvuru genel , özel şartları ve kontenjan bilgisine aşağıdaki tablolardan erişim sağlayabilirsiniz.

Başvurular 15 Haziran 2018 tarihine kadar Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi'ne şahsen başvuru şeklinde gerçekleşecek. Başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecek : 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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