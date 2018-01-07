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İsveç'te Patlama ! Olay Yerinden İlk Bilgiler Son Dakika !

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir metro istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada en az iki kişinin yaralandığı bildiriliyor. İsveç basınında yer alan bilgilere göre, Stockholm'deki Varby Gard metro istasyonunda patlama meydana geldi.

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İsveç'te Patlama ! Olay Yerinden İlk Bilgiler Son Dakika !

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir metro istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada en az iki kişinin yaralandığı bildiriliyor. İsveç basınında yer alan bilgilere göre, Stockholm'deki Varby Gard metro istasyonunda patlama meydana geldi.

07 Ocak 2018 Pazar 16:28
İsveç'te Patlama ! Olay Yerinden İlk Bilgiler Son Dakika !

İsveç'te Patlama ! Olay Yerinden İlk Bilgiler Son Dakika !

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir metro istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada en az iki kişinin yaralandığı bildiriliyor. İsveç basınında yer alan bilgilere göre, Stockholm'deki Varby Gard metro istasyonunda patlama meydana geldi.

Patlamada 45 yaşında bir kadın ile 60 yaşında bir adamın yaralandığı belirtildi. Stockholm polisi Olsson "Adam yerde olan bir cismi aldıktan sonra patlama meydana geldi' dedi. Basında patlayan cismin bomba olduğu bilgisine yer verilse de resmi makamlar iddiaları henüz doğrulamadı.

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