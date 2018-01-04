'İstinaf Mahkemelerine Personel Takviyesi Yapılmalı'

'İstinaf Mahkemelerine Personel Alımları Yapılmalı'

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların incelenmesini yapmak üzere faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin 2017 yılını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi başkanı Hayri Kaynar, İstinaf Mahkemelerinin personel ihtiyacı olduğunu bu yüzden sayının arttırılması gerektiğini söyledi.

20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya , Kocaeli illerinde ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararları inceleyerek denetleme yapıyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, İstanbul İstinaf Mahkemesi'nin 2017 yılı içerisindeki çalışmalarına dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynar, 2017'yi çok yoğun geçirdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımız gerçekten büyük fedakarlık gösterdi. Canla başla çalıştılar. Bu dönem içerisinde ceza dairelerimize geçen yıldan devreden dosya sayısı 2 bin 57. Bu yıl gelen dosya sayısı 79 bin 508. Bu dosyaların 65 bin 746'sı karara bağlandı. 15 bin 819'u halen derdest. Yani iş çıkarma oranı yüzde 76'ın biraz üzerinde.Hukuk dairelere yıl içinde gelen dosya sayısı 115 bin 780, geçen yıldan devreden dosya sayısı bin 776. Toplamda 117 bin 556 adet dosyanın 62 bin 505 adedi yıl içinde karara bağlandı. Hukuk dairelerinde iş çıkarma oranı ceza dairelerine göre daha düşük, bunun nedeni de hukuk dosyalarını inceleme şekli daha farklı. Çok daha teferruatlı inceleme usulü var.Yargıtay'a giden dosya sayısı iyice azaldı. 3 hafta önce Yargıtay Başkanının verdiği rakamları hatırlıyorum. Onlara bu yıl içerisinde giden dosya sayısı 65 bin. O zaman bize gelen dosya sayısı 70 bin. Yani bizim buraya gelen dosya sayısı kadar Yargıtay'a ceza dosyası gitmiş değil.İstinaflar bu haliyle bırakılırsa, desteklenmezse Yargıtay'a döner.Sisteme müdahale çok kolay, yeni mahkemeler kurarsınız çok çabuk netice verir.

Bazı dairelerde üye eksikliği var. Onları tamamlarsanız ve artırırsanız çok çabuk geri dönüşümü olur.Bizde 60'ı başkan olmak üzere toplam 304 hakim görev yapıyor. Bütün kararları çıkaran arkadaşlarımız bunlar. Buna karşılık 161 tane katip var. Bir hakime, bir başkana bir katip düşmüyor. Bizim talebimiz katip sayısı ile hakim ve başkan sayısının eşitlenmesi. 60 hakim gelirse İstanbul İstinaf'ın problemini çözer. Daire sayısının da artması lazım. Buranın batması istenmiyorsa bu dediğimiz ihtiyaçların giderilmesi lazım.Bu değişiklik istinaf mahkemelerini çıkmaza sokacak. Siz burada duruşma açıp bütün sanık ve tarafları yeniden dinleyeceksiniz. Bu duruşmayı bitirene kadar 10 tane dosya incelersiniz. Artık her daire 450- 500 arası duruşma yapacak.Yargıtay ve ilk derece ile kıyasladığınızda istinaf aslında çok iyi. Bence beklenenin üzerinde başarı gösterdi, ancak desteklenmesi lazım. İstanbul başarılı olmazsa Türkiye'nin başarısının bir manası yok. Buradaki işler Türkiye'deki işlerin yüzde 40'ını teşkil ediyor. Burası başarısız olursa yüzde 50-60'ı başarısız demektir. Burası başarılı olmak zorunda. Başarılı olacak, ancak küçük desteğe ihtiyacı var. Şu an için 60 tane hakim, hakim sayısı kadar da katip verildiği taktirde başarılı olur." dedi.

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