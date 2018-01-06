İşten Çıkartılan Sekreterden Ekşi Sözlük Patronuna Şok Eden Suçlama!

Ekşi Sözlük Yönetim kurulu başkanı Başak Purut'un sekreteri olarak görev yapan Aylin D., 12 Haziran 2013 günü işe girdiği şirketten 7 Temmuz 2016 tarihinde ayrıldı.

İddialara göre 39 yaşındaki Aylin D.'ye , Purut'un şahsi kredi kartına bağlı olarak ek kart çıkartılarak şirketin ve Purut'un şahsi işlerinde kullanılması için bir banka kartı teslim edildi. 2016'da şirketin hesaplarında yapılan kontroller sırasında Aylin D'nin kendisine tahsis edilen kredi kartıyla yine iddialara göre Purut'un haberi olmadan şahsi harcamalar yaptığı belirlendi. Purut, sekreterinden şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan Aylin D, şirketin yönetim kurulu başkanı Başak Purut tarafından taciz edildiğini, bu yüzden şikayetçi olmaya hazırlanırken, Purut'un kendisini şikayet ettiğini iddia etti.

Sabah'da yer alan habere göre, "Tacize uğradığım için işten ayrıldım. Bu şikâyetle suçunu örtbas edecek" dedi. Yürütülen soruşturmanın sonunda Aylin D., hakkında Banka ya da Kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan dava açıldı. Aylin D'nin şirket işlerinde kullanması için tahsis edilen kredi kartlarını kullanarak kendisine ve yakın akrabalarına kişisel ürünler satın aldığının anlaşıldığı, bu haliyle savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

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