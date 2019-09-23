İşte Türklere yönelik zulmün kanıtı! Şoke eden görüntüler yayınlandı

İnsansız hava aracıyla çekilen ve uluslararası medyaya yansıyan videoda, Çin polisi, nakledikleri tahmin edilen gözleri bağlı ve zincirlenmiş mahkûmları yönlendirirken görülüyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; Uygur Türk’ü ve diğer azınlıklara mensup olduğu tahmin edilen kişiler, mavi ve sarı üniformalarla, saçları tamamen kesilmiş halde, görüntülere yansıyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nin uluslararası siber politika merkezi araştırmacılarından Nathan Ruser, görüntülerdeki ipuçlarına dayanarak, videonun orijinalliğini teyit etti.

Güneşin yerini ve işaretleri inceleyen Ruser, videonun geçen yıl ağustos ayında Şincan’ıın doğusundaki Korla tren istasyonunda çekildiğini tahmin ediyor.

Ruser’e göre; tutuklular muhtemelen baskının en yoğun olduğu Kaşgar kentinden Karla’da hapishanelere naklediliyor. Bölgenin birçok ‘eğitim kampı’na ev sahipliği yaptığı biliniyor.

ULUSLARARASI TOPLUM TEPKİLİ

Uluslararası toplum, Çin’in Şincan’da Uygur Türkler ile diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı baskı politikasını sert bir dille eleştiriyor.

Bu eleştiriler ise 1 milyondan fazla kişinin yargılanmadan hapsedilmesi ve siyasi eğitim kamplarında tutulması üzerinde yoğunlaşıyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne görüntüleri “rahatsız edici” olarak tanımladı.

Payne, Sky News’e verdiği demeçte, Çin’in Şincan’daki Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara karşı gerçekleştirdiği tutuklamalarla ilgili Avustralya’nın kaygılarını ilettiğine dikkat çekti.

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