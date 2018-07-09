Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İşte TBMM'deki Yemin Törenine Katılan Ünlü İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis genel kurulunda yeni hükümet sistemi için yeminini etti ve Türkiye için yeni dönem başladı. düzenlenen törene bazı ünlü isimler de katıldı.

banner396

İşte TBMM'deki Yemin Törenine Katılan Ünlü İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis genel kurulunda yeni hükümet sistemi için yeminini etti ve Türkiye için yeni dönem başladı. düzenlenen törene bazı ünlü isimler de katıldı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:59
İşte TBMM'deki Yemin Törenine Katılan Ünlü İsimler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti ve yeni dönem resmen başladı.

Yemin töreni sırasında izleyiciler arasında ünlü isimlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

Meclis genel Kurulunda Mustafa Ceceli ve Müge Anlı isimlerinin olması en dikkat çeken detaylar arasındaydı. Mecliste olan diğer isimler ise şu şekilde;

Bilal Erdoğan
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar

ECE ERKEN KÜLLİYE'YE GİDEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gitmek için hazırlanan ünlü sunucu Ece Erken, korumaların trafiği kapatmasından ötürü törene yetişemedi. Sosyal Medya hesabında paylaşım yapan Ece Erken, korumaların trafiği açmamasına sitem etti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMustafa CeceliMüge Anlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhraç Edilen Memurları İlgilendiren Karar
İhraç Edilen Memurları İlgilendiren Karar
Adıyaman'da Yolcu Minibüsü Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
Adıyaman'da Yolcu Minibüsü Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
Teşkilatlar Lağvedildi-4 Kurum Kapatıldı ve MİT'in Adı Değişti-İşte Yeni Bakanlıkların Adları
Teşkilatlar Lağvedildi-4 Kurum Kapatıldı ve MİT'in Adı Değişti-İşte Yeni Bakanlıkların Adları

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim