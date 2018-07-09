İşte TBMM'deki Yemin Törenine Katılan Ünlü İsimler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti ve yeni dönem resmen başladı.

Yemin töreni sırasında izleyiciler arasında ünlü isimlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

Meclis genel Kurulunda Mustafa Ceceli ve Müge Anlı isimlerinin olması en dikkat çeken detaylar arasındaydı. Mecliste olan diğer isimler ise şu şekilde;

Bilal Erdoğan

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar

ECE ERKEN KÜLLİYE'YE GİDEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gitmek için hazırlanan ünlü sunucu Ece Erken, korumaların trafiği kapatmasından ötürü törene yetişemedi. Sosyal Medya hesabında paylaşım yapan Ece Erken, korumaların trafiği açmamasına sitem etti.

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