İşte TBMM'deki Yemin Törenine Katılan Ünlü İsimler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti ve yeni dönem resmen başladı.
Yemin töreni sırasında izleyiciler arasında ünlü isimlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.
Meclis genel Kurulunda Mustafa Ceceli ve Müge Anlı isimlerinin olması en dikkat çeken detaylar arasındaydı. Mecliste olan diğer isimler ise şu şekilde;
Bilal Erdoğan
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar
ECE ERKEN KÜLLİYE'YE GİDEMEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gitmek için hazırlanan ünlü sunucu Ece Erken, korumaların trafiği kapatmasından ötürü törene yetişemedi. Sosyal Medya hesabında paylaşım yapan Ece Erken, korumaların trafiği açmamasına sitem etti.
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