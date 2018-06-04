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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lisans Diploması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans diploması son yılların en çok konuşulan konuları arasında. Özellikle ana muhalefet , sürekli olarak yaptığı çağrıda 'Ya diploma ya istifa' ifadelerini kullanmıştı. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı ise bugün köşesinde Erdoğan'ın diplomasını paylaştı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lisans Diploması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans diploması son yılların en çok konuşulan konuları arasında. Özellikle ana muhalefet , sürekli olarak yaptığı çağrıda 'Ya diploma ya istifa' ifadelerini kullanmıştı. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı ise bugün köşesinde Erdoğan'ın diplomasını paylaştı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:15
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lisans Diploması

Habertürk Gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını yayımladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, meydanlarda devamlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını soruyordu. Konu yıllardır Twitter'in gündemindeydi. Yapılan on binlerce paylaşımda Diploma çağrısı yapılmıştı.

Nagehan Alçı ise bugün köşesinden Erdoğan'ın diplomasını yayımladı.  Nagehan Alçı konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu tartışma arka planda Erdoğan’a ve onun nezdinde dindarlara ve muhafazakârlara “Cahil” diyerek aşağılama dürtüsünü barındırıyor. Ben bunun İnce’ye oy kaybettireceğini düşünüyorum. Belki CHP tabanının bir kısmının hoşuna gidebilir, onları tatmin edebilir ama öte yandan muhafazakâr kesimden oyların daha sıkı bir şekilde Erdoğan’da konsolide olmasını sağlar.

Bu tartışma esasen 2014-2016 yılları arasında da yapılmış, o süreçte Erdoğan’ın diploması kamuoyu ile paylaşılmış ve Marmara Üniversitesi Rektörü konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Madem Sayın İnce bunu ya bilmiyor ya da hatırlamak istemiyor, ben bir kez daha buradan o günlerde paylaşılan diplomayı ve rektörün açıklamasını hatırlatayım. İşte o diploma...

2014’te, 17-25 Aralık sürecinin akabinde yapılan 30 Mart seçimleri FETÖ için büyük bir şaşkınlık ve hezimet olmuştu. AK Parti’nin aldığı galibiyetin ardından fısıltı gazetesiyle bu kez de Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığının önünü kesmek için bu iftirayı ortaya attılar. Maalesef siyaset de buna alet oldu. İlk dillendirenlerden biri, şimdi İYİ Parti sıralarında siyaset yapan Yusuf Halaçoğlu idi. Halaçoğlu “Erdoğan 3 yıllık fakülte mezunu” deyince Marmara Üniversitesi’nin o dönemki rektörü Prof. Dr. Zafer Gül yazılı bir açıklama yapmış ve şunları söylemişti:

“Sayın Başbakan’ımız, TC İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi’nden 1980- 81 öğretim yılı şubat döneminde mezun olmuştur. Kendisine isteği üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde geçici mezuniyet belgesi verilmiştir. Marmara Üniversitesi kurulmadan önce Sultanahmet’teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Aksaray’da 4 yıllık İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu vardı. Daha sonra burası Ticari Bilimler Fakültesi oldu. 1983’te Marmara Üniversitesi mevcut İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile bağlı fakülte ve yüksek okullar bünyesi üzerine kuruldu. Kurucu rektörümüz de Prof. Dr. Orhan Oğuz’dur. Dolayısıyla Sayın Yusuf Halaçoğlu’nun kamuoyuna açıkladığı bilgiler doğru değildir.”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: Haberturk

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
DiplomaErdoğan DiplomaNagehan AlçıHaber
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ERva 29 dakika önce

Her türlü yolsuzluk sahtekarlık yapan birinin bugüne kadar ortaya çıkarmadığı diplomayı şimdi mi hazırlayabildi marmara yoksa sahtecilikte tavan yapanlar koltuk sallanınca yeni mi akılları başlarına geldi 16 yılda 4 tane diploma alır memleketin en salağı bile kaldı ki bu bir diktatör

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