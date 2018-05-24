İşte Adı Değişecek ve Kaldırılacak Bakanlıklar

Son dakika haberi: Bazı bakanlıklar kaldırılıyor ve baz ıbakanlıkların da adı değişiyor.

Yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte birlikte bakanlıklarda önemli değişiklikler yapılacak. Yapılan değişiklikler ile bazı bakanlıkların adının değişeceği, bazı bakanlıkların da kaldırılacağı belirtildi.

ADI DEĞİŞECEK BAKANLIKLAR

A Haber'de yer alan habere göre, 7 bakanlığın ismi de değişiyor.

Adı değişecek bakanlıklar şu şekilde;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi ve Bilim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Şehircilik Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı - Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

O MAKAMLAR ARTIK YOK

24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçimin ardından yeni sisteme geçilecek. Yeni sistem ile birlikte Başbakanlık makamı tarihe karışacağı için, hal-i hazırda var olan 4 Başbakan Yardımcılığı makamı da kaldırılmış olacak.

KALDIRILACAK BAKANLIKLAR

Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bünyesine;

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Aile ve Toplum Bakanlığı'nın bünyesine alınıyor.

Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları tek çatı altında toplanıyor. Yeni bakanlığın adı Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı oluyor.

BÖLÜNEN BAKANLIKLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı;

Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın;

"Orman" kısmı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, "Su İşleri" Kısmı ise, Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın;

"Kültür" kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Turizm" kısmı ise Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na devrediliyor.

DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK BAKANLIKLAR

Yeni sistemde 6 bakanlık olduğu gibi kalacak. Değişmeyecek Bakanlıklar ise şu şekilde;

Adalet Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

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