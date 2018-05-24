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İşte Adı Değişecek ve Kaldırılacak Bakanlıklar

Yeni yönetim sistemine geçilmesi ile birlikte bazı bakanlıklar kaldırılacak bazı bakanlıkların ise adı değişecek.

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İşte Adı Değişecek ve Kaldırılacak Bakanlıklar

Yeni yönetim sistemine geçilmesi ile birlikte bazı bakanlıklar kaldırılacak bazı bakanlıkların ise adı değişecek.

24 Mayıs 2018 Perşembe 19:23
İşte Adı Değişecek ve Kaldırılacak Bakanlıklar

Son dakika haberi: Bazı bakanlıklar kaldırılıyor ve baz ıbakanlıkların da adı değişiyor.

Yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte birlikte bakanlıklarda önemli değişiklikler yapılacak. Yapılan değişiklikler ile bazı bakanlıkların adının değişeceği, bazı bakanlıkların da kaldırılacağı belirtildi. 

ADI DEĞİŞECEK BAKANLIKLAR

A Haber'de yer alan habere göre, 7 bakanlığın ismi de değişiyor.

Adı değişecek bakanlıklar şu şekilde;

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Bakanlığı
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi ve Bilim Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Şehircilik Bakanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  • Milli Eğitim Bakanlığı - Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

O MAKAMLAR ARTIK YOK

24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçimin ardından yeni sisteme geçilecek. Yeni sistem ile birlikte Başbakanlık makamı tarihe karışacağı için, hal-i hazırda var olan 4 Başbakan Yardımcılığı makamı da kaldırılmış olacak.

KALDIRILACAK BAKANLIKLAR

  • Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bünyesine;
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Aile ve Toplum Bakanlığı'nın bünyesine alınıyor.
  • Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları tek çatı altında toplanıyor. Yeni bakanlığın adı Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı oluyor.
  • BÖLÜNEN BAKANLIKLAR
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı;
  • Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanıyor.
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın;
  • "Orman" kısmı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, "Su İşleri" Kısmı ise, Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınıyor.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın;
  • "Kültür" kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Turizm" kısmı ise Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na devrediliyor.

DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK BAKANLIKLAR

Yeni sistemde 6 bakanlık olduğu gibi kalacak. Değişmeyecek Bakanlıklar ise şu şekilde;

  • Adalet Bakanlığı
  • Dışişleri Bakanlığı
  • İçişleri Bakanlığı
  • Milli Savunma Bakanlığı
  • Sağlık Bakanlığı
  • Ulaştırma Bakanlığı

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.05.2018 19:32
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