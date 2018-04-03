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İstanbul'da Sokak Ortasında Genç Kadının Üzerine 'Çiş' Yapmıştı! 'Eşşeklik' Etmiş

Tepebaşında gece yarısı evine giderken elinde bira kutusuyla giden M.E'nin saldırısına uğrayan 25 yaşındaki B.E. isimli kadın, üzerine idrarını yapan sapığa 25 bin liralık tazminat davası açtı.

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İstanbul'da Sokak Ortasında Genç Kadının Üzerine 'Çiş' Yapmıştı! 'Eşşeklik' Etmiş

Tepebaşında gece yarısı evine giderken elinde bira kutusuyla giden M.E'nin saldırısına uğrayan 25 yaşındaki B.E. isimli kadın, üzerine idrarını yapan sapığa 25 bin liralık tazminat davası açtı.

03 Nisan 2018 Salı 11:46
İstanbul'da Sokak Ortasında Genç Kadının Üzerine 'Çiş' Yapmıştı! 'Eşşeklik' Etmiş

B.E.'nin avukatı ,"Müvekkilim tekrar taciz edilme korkusu yaşamaktadır. Yaşadığı şehri güvensiz bulmuş ve yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir" ifadelerini kullandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava dilekçesinde yer alan iddialara göre, B.E., geçtiğimiz eylül ayında yurtdışından gelen misafirleriyle bir restoranda yemek yedikten sonra onları Fatih'teki otellerine bıraktı. Daha sonra Beyoğlu'ndaki evine gitmek için Taksim'e gitti.

Evine giden yolun kapalı olmasından dolayı Tepebaşı'na inen kadın, evine doğru yürümeye başladı. O sırada daha önce hiç görmediği ve adının M.E. olduğunu öğrendiği bir kişi kendisine doğru gelerek fermuarını açtı , şahsın yanından geçerken bacaklarında ıslaklık hissetti. Bunun ne olduğunu öğrenmek için dönüp baktığında şahsın kendisinin üzerine idrarını yaptığını fark etti. B.E. olayın şokuyla bağırınca M.E. kaçmaya başladı.  B.E.'nin bağırma sesini duyan çevredeki esnaf şahsı kısa sürede yakaladı. Polise teslim edilen şahıs ağaca idrarını yapmak isterken kadının üzerine yaptığını söyledi.

M.E. ise dava dilekçesinde şahsın yalan söylediğini belirtti. Ayrıca şahsın polis ifadesinde "Eşşeklik ettim, beni affetsinler" dediği öğrenildi.  Genç kadının avukatı, "Bir gece karakolda tutulan davalı daha sonra serbest bırakılmıştır. Müvekkilimin elbisesi ise kanıt olarak Adli Tıp’a gönderilmiştir. Ardından sanık hakkında ceza davası açılmıştır. Bu olaydan sonra müvekkilin uyku düzeni bozulmuştur. Yaşadığı şehre güvensiz bakan müvekkilim yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir. Müvekkilimin uğradığı manevi zararlar için 25 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 03.04.2018 15:45
Anahtar Kelimeler:
IstanbulIstanbulda Korkunç Olay
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Handan 9 saat önce

Ne kadar dar düşünüyorsun kardesim ahlak sorunu yaşıyoruz ülke olarak yani gece dışarı cıktı diye tacize mı ugraması gerekiyor. Sen de ozaman gece gördugun kadının uzerıne çişini yapabilirsin herseyi de yapabilirsin Iffetsız DİE... Her neolursa olsun kadını erkekden erkegı kadından ayıran sisteme karıyım.bızde vardıyeli calışıyor uzun gecenin yarısı çogu kez eve tek basımıza geliyoruz biz Iffetsız mı oluyoruz... Tövbe tövbee merak etme senin zihniyetinden daha ıfetlıyız...

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Ahmet yılmaz 10 saat önce

Gecenin bir yarısı, tek başına bir kız zaten iffetliyse sokağa çıkmaz.Bu gibi hadiselerin topluma ibret olması ve kanunların buna göre düzenlenmesi lazım.

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