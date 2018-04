İstanbul'da Sokak Ortasında Genç Kadının Üzerine 'Çiş' Yapmıştı! 'Eşşeklik' Etmiş

B.E.'nin avukatı ,"Müvekkilim tekrar taciz edilme korkusu yaşamaktadır. Yaşadığı şehri güvensiz bulmuş ve yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir" ifadelerini kullandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava dilekçesinde yer alan iddialara göre, B.E., geçtiğimiz eylül ayında yurtdışından gelen misafirleriyle bir restoranda yemek yedikten sonra onları Fatih'teki otellerine bıraktı. Daha sonra Beyoğlu'ndaki evine gitmek için Taksim'e gitti.

Evine giden yolun kapalı olmasından dolayı Tepebaşı'na inen kadın, evine doğru yürümeye başladı. O sırada daha önce hiç görmediği ve adının M.E. olduğunu öğrendiği bir kişi kendisine doğru gelerek fermuarını açtı , şahsın yanından geçerken bacaklarında ıslaklık hissetti. Bunun ne olduğunu öğrenmek için dönüp baktığında şahsın kendisinin üzerine idrarını yaptığını fark etti. B.E. olayın şokuyla bağırınca M.E. kaçmaya başladı. B.E.'nin bağırma sesini duyan çevredeki esnaf şahsı kısa sürede yakaladı. Polise teslim edilen şahıs ağaca idrarını yapmak isterken kadının üzerine yaptığını söyledi.

M.E. ise dava dilekçesinde şahsın yalan söylediğini belirtti. Ayrıca şahsın polis ifadesinde "Eşşeklik ettim, beni affetsinler" dediği öğrenildi. Genç kadının avukatı, "Bir gece karakolda tutulan davalı daha sonra serbest bırakılmıştır. Müvekkilimin elbisesi ise kanıt olarak Adli Tıp’a gönderilmiştir. Ardından sanık hakkında ceza davası açılmıştır. Bu olaydan sonra müvekkilin uyku düzeni bozulmuştur. Yaşadığı şehre güvensiz bakan müvekkilim yurtdışına yerleşmeye karar vermiştir. Müvekkilimin uğradığı manevi zararlar için 25 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.