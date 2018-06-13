İstanbul Valisi ve Belediye Başkanından Flaş Uber Açıklaması Geldi!

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, UBER tartışmalarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Vali Vasip Şahin, belgesiz taşımacılıkla ilgili denetimlerin arttırıldığını 10 bin 213 araca 2018 yılı içerisinde 30 milyon ceza verildiiğini söylerken, Mevzuatta yer alan tüm sorumluluk ve yetkilerin yerine getirildiğini söyledi.

İBB Başkanı Uysal ise turizmcilerden gelen talepler doğrultusunda yeni bir karar alındığını, bu kararın UBER'e yol açtığına yönelik bir algı oluşturulmaması gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Vali Şahin, 2018 yılı içerisindeki cezalara ilişkin, "2018 başından bugüne kadar 10 bin 213 araca 30 milyon ceza tahakkuk ettirildi. Mevzuatın verdiği görev, sorumluluk ve yetkileri sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Uysal ise UBER'e yol açıldığına yönelik çıkan haberlerle ilgili, turizmcilerden gelen taleplerin değerlendirildiğini belirterek, "UBER’e tekrar yol açıldı gibi birşey algılanmasın.Her halükarda, Turizm taşımacılığı belgesiyle UBER taşımacılığı yapıldığı belirlenen kişilerin belgeleri iptal edilecek." dedi.

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