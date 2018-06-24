İstanbul Valisi Şahin: 40 Bin Polis, 6 Bin Jandarma Görev Yapacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oyunu Bakırköy Aybars AK Ortaokulunda kullandı.

Oy kullanacağı okula eşi ve kızıyla birlikte saat 10'da gelen Şahin, "Vatandaş olarak görevimizi yaptık. Türkiye çok önemli bir seçim yapıyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiyor. İnşallah milletimiz için ülkemiz için hayırlı sonuçlar tahakkuk edecektir. Müreffeh yarınlara daha büyük bir şevkle, heyecanla yürümeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

İstanbul genelinde seçim güvenliğine ilişkin kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Şahin, "Şu anda bütün sandıklarımızda oy verme işlemi başladı. Hiçbir yerde problemimiz yok. İnşallah akşama kadar bütün vatandaşlarımız huzuru kalp ile büyük bir güvenle özgür iradelerini sandığa yansıtacaklardır. Biz de bütün emniyet ve jandarma birimlerimizle gereken tedbirleri aldık. Bunlara ihtiyaç kalmadan çok olgun bir şekilde daha önceki seçimlerde de olduğu gibi vatandaşlarımız oylarını kullanacak ve güzel bir seçim idrak etmiş olacağız.Bütün unsurlarımız görevdedir. Yaklaşık 40 bin polisimiz ve 6 bin jandarmamız görevleri başındadır. Kimisi sahada, kimisi ise konuşlandıkları merkezlerde ama herkes görevinin başında" dedi.

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