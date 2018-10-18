İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim açıklaması

İstanbul Valiliği, okullara gönderilen yazıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmamaması konusunda talimat verildiği yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşku ile yapılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Valiliği'nin okullara gönderdiği yazıyla '29 Ekim kutlamalarının yapılmayacağı' talimatı verdiği ifade edilmektedir. Söz konusu bilgi gerçeği yansıtmamakta olup, Valiliğimizce okullara verilmiş böyle bir talimatımız bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşku ile kutlanacaktır."

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