İstanbul Şişli'de Dehşete Düşüren Olay! Vatandaşların Tepkisi Şok Etti

İstanbul Şişli'de bu sabah saatlerinde yeşillik alanda ağaca asılı halde bir ceset bulundu. Olay yerine gelen vatandaşlar olan bitenleri hayretler içerisinde izlerken, bazı vatandaşların cep telefonlarıyla cesedin fotoğraf ve videolarını çekmesi tepkilere neden oldu.

Olay bugün, sabah saatlerinde Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki yeşillik alanda meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre sabahın erken saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişi yeşillik alana çalışmaya geldiğinde ağaca asılı halde bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede ağaca asılı haldeki kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, polis ekipleri ilk incelemede ağaca asılı şahsın yabancı uyruklu olduğunu belirledi. Sabahın erken saatlerinde ağaca asılı haldeki erkek cesedini gören vatandaşlar olay yerine gelerek olan bitenleri hayretler içerisinde izlerken, bazı vatandaşların ağaca asılı cesedi cep telefonuyla kaydetmesi tepkilere neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.