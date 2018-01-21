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İstanbul Sancaktepe'de Fabrika Yanıyor

İstanbul sancaktepe'deki bir pres döküm fabrikasında yangın çıktığı bildiriliyor.  İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesindeki bir pres döküm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 

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İstanbul Sancaktepe'de Fabrika Yanıyor

İstanbul sancaktepe'deki bir pres döküm fabrikasında yangın çıktığı bildiriliyor.  İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesindeki bir pres döküm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 

21 Ocak 2018 Pazar 10:51
İstanbul Sancaktepe'de Fabrika Yanıyor

İstanbul Sancaktepe'de Fabrika Yanıyor

İstanbul sancaktepe'deki bir pres döküm fabrikasında yangın çıktığı bildiriliyor.  İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesindeki bir pres döküm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı, itfaiye erlerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Detaylar gelecek...

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Son Güncelleme: 21.01.2018 10:52
Anahtar Kelimeler:
IstanbulIstanbul SancaktepeSancaktepe Yangın
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