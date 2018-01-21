İstanbul Sancaktepe'de Fabrika Yanıyor

İstanbul sancaktepe'deki bir pres döküm fabrikasında yangın çıktığı bildiriliyor. İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesindeki bir pres döküm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı, itfaiye erlerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Detaylar gelecek...

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