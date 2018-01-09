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İstanbul Fatih'te Binlerce Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı sokaktaki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İstanbul Fatih'te Binlerce Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı sokaktaki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

09 Ocak 2018 Salı 20:13
İstanbul Fatih'te Binlerce Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

İstanbul Fatih'te Binlerce Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı sokaktaki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 500 litre metil alkol ve binlerce şişe sahte içki ele geçirildiği bildirildi.  İstanbul Fatih'te Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı sokaktaki 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 500 litre metil alkol ile binlerce şişe sahte ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonlarda 120 bin adet doldurulmuş sahte içki şişesi ele geçirilmişti. Ekipleri,n çalışması ve ihbarların değerlendirilmesiyle aynı bölgede faaliyet gösteren 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 500 litre metil alkol, bin adet doldurulmuş sahte içki, 10 bin adet içki şişesi, sahte yerli bandroller ve içki şişesi kapakları ele geçirildiği açıklandı. 

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