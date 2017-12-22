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İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: Eve Giren Hırsızlar Yabancı Uyruklu 4 Kadına Tecavüz Etti

İstanbul'un Bağcılar İlçesinde skandal bir olay yaşandı. Alınan son bilgilere göre yabancı uyruklu kadınların yaşadığı eve giren hırsızlar kadınlara tecavüz etti.

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İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: Eve Giren Hırsızlar Yabancı Uyruklu 4 Kadına Tecavüz Etti

İstanbul'un Bağcılar İlçesinde skandal bir olay yaşandı. Alınan son bilgilere göre yabancı uyruklu kadınların yaşadığı eve giren hırsızlar kadınlara tecavüz etti.

22 Aralık 2017 Cuma 15:46
İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: Eve Giren Hırsızlar Yabancı Uyruklu 4 Kadına Tecavüz Etti

İstanbul'un Bağcılar İlçesinde korkunç bir olay yaşandı. Alınan son bilgilere göregeçtiğimiz 19 Aralık günü meydana gelen olayda bir eve hırsızlık için giren 2 kişi evdeki 4 kadına tecavüz edip eşyalarını çalarak kaçtı.

Yaşanan feci olay sonrası polisi arayan kadınlar evlerine gelen 2 kişinin kendilerini tecavüz ettiğini ve cep telefonlarını gasp ederek kaçtıkları yönünde şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada poliste ifade veren ve tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen kadınlar 46 yaşındaki M.K., 35 yaşındaki M.M., 44 yaşındaki  M.M. ve 38 yaşındaki D.A. polise verdiği ifadelerinde olayı şu şekilde anlattı:

"Gece yarısı saat 03.00’de kapı çaldı. Kapıda daha önceden tanıdığımız ve Fatih olarak tanıdığımız biri vardı. Bize çok önemli değince kapıyı açtık. Yanındaki arkadaşı ile birlikte içeri girdiler. İçeri girdikten sonra silah çekip bizi zorla odalara kapatarak ayrı ayrı tecavüz ettiler. Daha sonra cep telefonlarımızı alıp kimseye bir şey söylememiz konusunda tembih edip saat 05.30 sıralarında evden ayrıldılar"

Polis Şüphelilerin Peşine Düştü

Kadınların olayı anlatması üzerine başlatılan sortuşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelilerden 23 yaşındaki Fatih A.'yı Güngören’de, yaşanan feci olaydan iki gün sonra gözaltına aldı. Polis olay günü Fatih A.’nın yanında olduğunu tespit ettiği Özbekistan uyruklu Ganibek Y. 'yi de Büyükçekmece’de yakaladı. Şüphelilerle birlikte gasp ettikleri cep telefonları ve olayda kullandıkları tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

Sabıkalı Çıktılar

Polis ekiplerinin başlattığı inceleme sonrası yakalanan şüpheliler, Gasp Büro Amiriliğinde kadınlar tarafından teşhis edildi. Şüphelilerden 23 yaşındaki Fatih A.’nın daha önceden aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğü ihlal ve tehdit ile cinsel saldırı suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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