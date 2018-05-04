İstanbul'da Taksici Dehşeti! Uberci Zannedip Bıçakladı

İstanbul Fatih'te tartıştığı servis şoförünü Uberci zanneden taksi şoförü, dehşet saçtı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz gün, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yeşiltulumba Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, servis sürücüsü 55 yaşındaki Mustafa Aydınoğlu, sokak üzerindeki bir otele hacı kafilesini indirirken, yol bir süre trafiğe kapandı. O sırada sokak üzerinde seyir halindeki taksi sürücüsü, servis şoförünü uberci zannederek küfür etmeye başladı. Küfürlere sinirlenen Aydınoğlu, servis aracından inerek gidip konuşmak isted. servis şoförünün yanına gelmesine daha da öfkelenen taksi sürücüsü aracından inerek bıçağına davrandı. Olayda aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Aydınoğlu , hastaneye kaldırılırken, saldırıdan sonra kaçan taksi şoförü her yerde aranıyor.

Hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 55 yaşındaki talihsiz adam, "Servis aracımla otele Arap hacı kafilesini getirdim. Otobüsü yanaştırdım, minibüste de malzemeler vardı, onları indirecektim, taksici arkadaşa dedim ki, arabanı biraz ileri al, ya da geri al. O da herhalde beni Uberci zannetti. Bana küfür etmeye başladı. Sonra arabasına bindi. Ben de arabasına doğru yürüdüm. Kafamı camından içeriye soktum. Dedim, sen niye küfür ediyorsun. Ben Uberci falan değilim, dedim. Sonra ayrıldım. Arabama doğru giderken, elim bir ısındı. Bir baktım ki elime bıçağı sokmuş. Ben ona müdahale ederken, karın boşluğuma, yüzüme bıçak salladı. Ben eski boksörüm, ben onu linç ederim ama elim tutmuyor. Beni Uberci zannetti. Ağza alınmayacak küfürler etti. Kanayan elime bez sararak müdahale ettim. Tam bir insan öldürmeye teşebbüstü. Beni ambulansa bindirdiler. Tedavi için hastaneye gittim. Koluma dikiş atıldı. O arada tansiyonum düşmüş, bayılmışım" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA