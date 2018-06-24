İstanbul'da Sandık Başında Kavga! 1 Kişi Yaralandı

İstanbul Zeytinburnu Abdülhak Hamit Ortaokulu'nda oy kullanmaya giden iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Zeytinburnu Abdülhak Hamit Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada A.Ö. isimli genç hafif yaralandı. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, kavga sabah saatlerinde oy kullanma işlemi devam ederken meydana geldi. Okula oy kullanmak için gelen görme engelli bir seçmenin yerine oy refakatçisi tarafından kullanıldı.

Partililer arasında engelli seömenin raporu olup olmadığı ve refakatçinin yasal olup olmadığına dair tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ve vatandaşların müdahelesiyle daha fazla büyümeden engellenen kavgada 1 kişi hafif yaralandı.

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