İstanbul'da polise silahlı saldırı

İstanbul'un Esenyurt semtinde devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Esenyurt’ta akşam saatlerinde devriye aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzeznlendi. Polis aracına isabet eden kurşunlar nedeniyle parçalanan camlardan hafif şekilde yaralanan polisler, hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edildiler.
Güvenlik kaynakları, polisin failleri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığını belirtti.
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