İstanbul'da Nakliyeciler Sitesi Yıkımında Ceset Bulundu

Nakliyeciler sitesinde dehşet veren görüntü. Yıkım çalışmaları sırasında molozlar arasında bulunan erkek cesedi işçileri dehşete düşürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri cansız bedenin kimliğini tespit edilemedi. Cansız beden daha sonra adli tıp kurumuna götürülerek inceleme altına alındı.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler sitesindeki yıkım çalışmaları sırasında molozların arasında ceset bulunduğu bildirildi. Elde edilen bilgilere göre Zeytinburnu Ambarla mevkisindeki nakliyeciler sitesinde yıkım çalışması yürüten ekipler, molozlar arasında bir erkek cesedi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk araştırmada cansız bedenin kimliği tespit edilemedi. Ceset otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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